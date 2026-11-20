Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Сергей Собянин направил в Мосгордуму законопроект с предложениями по корректировке налогового законодательства и введению регионального коэффициента прожиточного минимума. Документ размещен в электронной базе столичного парламента.

Как следует из пояснительной записки, инициатива призвана обновить московские нормы в сфере налогообложения и привести их в соответствие с федеральными законами.

В частности, предлагается изменить условия предоставления льготы по налогу на имущество организаций, которые передают объекты жилищного фонда в аренду или безвозмездное пользование. Из числа получателей этой льготы планируют исключить личные фонды – некоммерческие организации, управляющие имуществом граждан.

Еще одна поправка касается инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль. Законопроект предусматривает запрет на одновременное применение нескольких таких вычетов в течение одного налогового периода.

Кроме того, предлагается скорректировать требования к размеру выплаченных дивидендов, которым должны соответствовать московские инвесторы третьей категории для получения соответствующего вычета.

Также с 1 января 2027 года предлагается пересмотреть потенциально возможный годовой доход индивидуальных предпринимателей для отдельных видов деятельности. Отдельный пункт документа затрагивает налогообложение гаражей и машино-мест. Помимо этого, на 2027 год в Москве планируют ввести коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ до 28 935 рублей с 1 января 2027 года, тогда как в 2026 году он составляет 27 930 рублей.

Документ также предусматривает изменение порядка расчета показателя на 2027–2029 годы – вместо медианной зарплаты будут учитывать прогнозируемые темпы роста среднемесячного начисленного заработка, что, по мнению авторов инициативы, позволит использовать более актуальные и комплексные прогнозы.

