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Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 18 января 2027 года детского тренера по шахматам по делу о педофилии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину обвиняют по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года обвиняемый подвергал сексуальному насилию мальчика в шахматном клубе.

Как подчеркивает следствие, ребенок был в беспомощном состоянии: из-за возраста он не понимал характер и значение происходящего и не мог оказывать сопротивление.

Сообщения о задержании шахматного тренера появились в СМИ ранее. По предварительной информации, он мог совершать противоправные действия во время региональных выездов и зарубежных поездок. Обстоятельства дела выясняются.

