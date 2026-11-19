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В Санкт-Петербурге задержан тренер по шахматам, работавший с детьми: его подозревают в действиях сексуального характера в отношении своих учеников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, речь идет о педагоге по имени Кирилл. Предположительно, противоправные действия он совершал как во время выездов в регионы, так и в заграничных поездках. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В Москве ранее вынесли приговор уроженцу Ярославской области, совершавшему преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Как установили следствие и суд, мужчина совершал противоправные действия на протяжении 10 лет – с 2012-го по 2022 год.

В ходе расследования следователи допросили большое количество свидетелей, изучили личность обвиняемого и выполнили другие необходимые действия. Собранные материалы вместе с остальными доказательствами подтвердили его виновность. В итоге мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

