Жителя Камчатки приговорили к 12 годам колонии за изнасилование девочки

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Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 52-летнего жителя города Елизово на Камчатке за изнасилование ребенка, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, жертвой преступления стала внучка сожительницы осужденного, которой на тот момент не исполнилось 12 лет. Противоправное действие мужчина совершил в апреле этого года в своей квартире в Елизове.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым. Злоумышленник также должен выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее жителя Псковской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над 9-летней девочкой. Инцидент произошел на Покровском кладбище. Злоумышленник изнасиловал ребенка в безлюдном месте, а также несколько раз ударил девочку.

