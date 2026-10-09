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09 октября, 19:02

Происшествия

Жителя Псковской области осудили на 15 лет за изнасилование девочки на кладбище

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Жителя Псковской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над 9-летней девочкой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в городе Опочке на Рабочей улице. По данным следствия, мужчина заметил проходивших мимо бабушку и внучку. Он схватил девочку за капюшон, а когда женщина попыталась остановить его, несколько раз ударил ее кулаками.

Бросив упавшую на землю женщину, злоумышленник потащил пострадавшую на Покровское кладбище. Там в безлюдном месте он изнасиловал ребенка, а также нанес девочке несколько ударов. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в переходе станции "Проспект Славы" в метро Санкт-Петербурга задержали мужчину, совершавшего развратные действия в отношении девушки-подростка. Происходящее заметили пассажиры. Они рассказали о случившемся сотрудникам транспортной безопасности, которые оперативно приняли меры по задержанию нарушителя.

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