Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский стартап создает очки с искусственным интеллектом (ИИ) для незрячих и слабовидящих. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Столичная команда проекта "ВижуСам" разрабатывает умные очки, которые помогут незрячим и слабовидящим людям увереннее ориентироваться на улице и дома. Устройством управляют голосом: человек надевает очки и дает задание, а камера вместе с ИИ распознает предметы и надписи вокруг и озвучивает их.

Очки дополняет специальный браслет. Он считывает жесты и запускает соответствующие команды, измеряет пульс, а отдельная кнопка предназначена для экстренного вызова помощи.

Проект принял участие в девятом потоке программы "Академия инноваторов", а в 2026 году команда получила грант Фонда содействия инновациям. Сейчас разработчики готовятся к тестовым испытаниям очков.

В свою очередь, компания SKADI Technologies создала очки смешанной и дополненной реальности для работы на производстве. Инженер на удаленном объекте через них связывается с коллегами в офисе и получает экспертную консультацию или инструкцию – это ускоряет устранение неполадок, сокращает простои и помогает избегать ошибок.

Устройство крепится на стандартную каску, оснащено камерой, микрофоном, системой проекционного отображения, которая выводит данные прямо в поле зрения сотрудника, и ИИ-помощником, понимающим голосовые команды.

Есть у компании и версия для обычных потребителей: микрофон, динамики, сенсорная панель, камеры в устройстве нет. Умные очки работают на моделях ИИ и поддерживают разные функции, например систему быстрого перевода.

В 2026 году проект SKADI Technologies стал победителем премии "Новатор Москвы" в номинации "Меняющие реальность" направления "Креативные индустрии". Индийский производитель нефтегазового оборудования предложил команде сотрудничество: в рамках партнерства планируется создать совместное предприятие SKADI Technologies India и производственную площадку в Индии, где рассчитывают выпускать до 10 тысяч устройств в год.

Еще одно решение – очки-тренажер для профилактики зрительного перенапряжения от проекта "Глассо". Устройство запускает программу тренировки и помогает пользователю правильно двигать глазами: подсказки подают небольшие световые элементы по периметру линз. Встроенные датчики отслеживают точность выполнения упражнений и контролируют моргание, а камера собирает статистику и подбирает каждому персональные задания.

В 2026 году проект присоединился к девятому потоку "Академии инноваторов", чтобы доработать технологию. Для ее испытаний создан экспериментальный шлем, а сам тренажер еще предстоит изготовить и протестировать.

Команда "АРПорт" создала комплекс VR-тренажеров для обучения правилам охраны труда, пожарной безопасности и оказанию первой помощи. Система имитирует аварийные и стрессовые ситуации на производстве, причем тренировки учитывают не только опасную обстановку, но и отвлекающие обстоятельства, с которыми человек может столкнуться на предприятии.

Сейчас в комплекс входят 15 виртуальных тренажеров, ими пользуются более 100 компаний и учебных центров в России. Проект стал финалистом "Академии инноваторов" в 2023 году, а в 2026 году команда вышла на рынок Казахстана и начала продажи.

Ранее в Москве начался прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). С его помощью можно компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования. Претендовать на поддержку могут участники Московского инновационного кластера.