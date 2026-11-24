Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Правительство России по поручению Владимира Путина подготовило проект национального плана внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на стратегической сессии по внедрению и регулированию ИИ.

По его словам, предусмотренные документом мероприятия нацелены на решение конкретных вопросов и должны принести ощутимые результаты: повысить качество товаров и услуг, сократить временные затраты, снизить финансовые и административные издержки. План призван стать практическим инструментом для повышения конкурентоспособности отраслей экономики страны.

Особого внимания, как отметил Мишустин, требует агентный ИИ. Подобные системы выполняют задачи в несколько шагов: самостоятельно ищут данные, пользуются программами и работают с информационными платформами. Это дает дополнительные возможности для автоматизации процессов, но одновременно создает риски уязвимости, поэтому тему нужно тесно связывать с кибербезопасностью.

В 2026 году Минцифры России тестирует применение отечественных сервисов такого типа, которые будут помогать сотрудникам ведомств и служб решать рабочие задачи, в том числе анализировать нормативно-правовые акты, документы и данные, пояснил председатель правительства.

"Практику их использования надо расширять не только в государственном управлении, но и по многим другим направлениям", – подчеркнул он.

Потенциал таких технологий значительно больше, добавил Мишустин. У российских компаний, имеющих опыт создания сложнейших информационных систем и цифровизации отраслей, есть необходимые компетенции для формирования конкурентоспособных решений этого класса, резюмировал глава российского кабмина.

Ранее президент России заявил, что страна располагает крупными запасами энергоресурсов, включая гидроэнергетику и возобновляемые источники. Это дает государству конкурентные преимущества в развитии ИИ. Глава государства добавил, что в России работают компании, которые являются лидерами в сфере ИИ.