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Уголовное дело о хулиганстве возбудили после нападения мужчины на мальчика в подмосковном Королеве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел 24 ноября рядом с домом на улице Пионерской. По предварительной версии, неизвестный мужчина во время конфликта ударил мальчика 2014 года рождения. Отец пострадавшего ребенка обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее в Омске 17-летний ученик избил свою сверстницу. По информации управления СК по Омской области, инцидент произошел в лицее № 64. Подросток нанес девушке множественные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавшую доставили в больницу.

