Мужчине грозит 15 лет лишения свободы за избиение многодетной матери в Приангарье

Фото: MAX/"Прокуратура Иркутской области"

Прокуратура Ангарска направила в суд уголовное дело о смертельном избиении 46-летней многодетной матери ее супругом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства Иркутской области.

По версии следствия, 10 сентября мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры на почве личной неприязни стал избивать жену. Он нанес ей множественные удары руками и ногами в жизненно важные части тела: голову, грудную клетку, верхние и нижние конечности. От полученных травм женщина умерла 20 сентября в городской больнице.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый признал вину частично. По его словам, он не желал смерти жене.

Ранее в Улан-Удэ мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 67-летнюю сотрудницу гостиницы и избил ее костылем. Он бесцельно бродил по улицам города и сильно замерз, после чего стал стучаться в попадавшиеся двери. Как только администратор открыла дверь, мужчина начал нецензурно выражаться в ее адрес и напал на женщину.

