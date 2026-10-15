Жительница Камчатки выплатит 80 тыс руб за избиение ребенка, поссорившегося с ее дочерью

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Жительницу Камчатки обязали выплатить 80 тысяч рублей родителям мальчика, которого она избила после конфликта с ее дочерью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на краевой суд.

Инцидент произошел весной 2025 года на празднике по случаю окончания учебного года в одном из игровых заведений Петропавловска-Камчатского. Между школьником и двумя девочками возникла словесная перепалка. Одна из участниц конфликта рассказала о случившемся матери, и та приехала на место.

Женщина вывела мальчика из игровой комнаты, трижды ударила его и оскорбила. Затем она схватила подростка за ухо и потребовала, чтобы он извинился перед ее дочерью. После произошедшего у школьника остались ссадины на шее и кровоподтек на лице.

Родители мальчика пытались обсудить случившееся с женщиной, но договориться не удалось. Тогда они обратились в суд, указав в иске на тяжелые последствия произошедшего для сына. Суд удовлетворил их требования и назначил компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

Попытка женщины обжаловать решение не увенчалась успехом. Кроме того, ее привлекли к административной ответственности за побои по статье 6.1.1 КоАП РФ.

Ранее директора школы в Спасске-Дальнем оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной в халатности, из-за которой ученицы истязали второклассницу.

Поводом стал инцидент в сентябре 2025 года, когда пять девятиклассниц затащили восьмилетнюю девочку в туалет, душили ее и тыкали ей в лицо ершиком, пытаясь засунуть его в рот. Издевательства прекратили учителя, а мать пострадавшей утверждала, что руководство школы пыталось замять случившееся.