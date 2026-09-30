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30 сентября, 10:42

Происшествия

Директора школы в Приморье, где девочку мучили ершиком, оштрафовали на 50 тыс руб

Фото: spasskschool12.ucoz.ru

Спасский районный суд в Приморье назначил штраф в размере 50 тысяч рублей директору местной школы, где девятиклассницы пытали второклассницу ершиком для унитаза, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Информация о нем быстро распространилась в соцсетях: сообщалось, что старшеклассницы мучили маленькую девочку ершиком в школьном туалете и душили ее во время перемены. Издевательства прекратили учителя. Мама пострадавшей утверждала, что руководство школы пыталось замолчать инцидент.

Прокуратура провела проверку и в марте направила в суд дело о халатности против директора. По версии следствия, она не приняла мер для предупреждения буллинга. Рассмотрев материалы следствия, суд установил, что в результате ненадлежащего исполнения директором своих обязанностей старшие ученицы избили ребенка и "применили иные насильственные действия, которые причинили физическую боль".

По словам Оленевой, суд посчитал тяжесть совершенного преступления небольшой, а также признал наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и поэтому решил ограничить наказание штрафом. Несмотря на это, директор школы подала апелляционную жалобу.

Ранее стало известно о возможном появлении в российских школах ежегодных анонимных опросов учеников, позволяющих выявлять случаи травли и формировать "индекс дружелюбия" образовательных организаций.

Инициаторами выступили депутаты партии "Новые люди". Они заявили, что предложение будет способствовать более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

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