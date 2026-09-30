Эксперт Балынин: минимальное пособие по беременности составит 133 тыс руб в 2027 году

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Минимальный размер пособия по беременности и родам в России может превысить 133 тысячи рублей в 2027 году. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, минимальный размер пособия зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также районного коэффициента в регионе и продолжительности декретного отпуска. Выплата в 133 тысячи рублей возможна в том случае, если МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей.

Кроме того, при одноплодной беременности с осложнениями размер пособия может достигать 148 401,24 рубля, а при многоплодной беременности – 184 550,26 рубля.

Опережающий рост МРОТ закреплен в национальных целях развития страны, добавил доцент. Согласно указу Владимира Путина, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен увеличиться не менее чем до 35 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили сохранить пособие по уходу за первым ребенком при выходе женщины в декрет в связи со второй беременностью. Сейчас женщине, которая ждет второго ребенка, но находится в отпуске по уходу за первым, приходится выбирать между двумя пособиями.

Предлагаемая мера будет особенно значима для семей, где дети рождаются с небольшой разницей в возрасте, а один из родителей временно не работает.