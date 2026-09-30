Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 10:45

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Балынин: минимальное пособие по беременности составит 133 тыс руб в 2027 году

Назван размер минимального пособия по беременности в 2027 году

Фото: depositphotos/Shebeko

Минимальный размер пособия по беременности и родам в России может превысить 133 тысячи рублей в 2027 году. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, минимальный размер пособия зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также районного коэффициента в регионе и продолжительности декретного отпуска. Выплата в 133 тысячи рублей возможна в том случае, если МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей.

Кроме того, при одноплодной беременности с осложнениями размер пособия может достигать 148 401,24 рубля, а при многоплодной беременности – 184 550,26 рубля.

Опережающий рост МРОТ закреплен в национальных целях развития страны, добавил доцент. Согласно указу Владимира Путина, к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен увеличиться не менее чем до 35 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили сохранить пособие по уходу за первым ребенком при выходе женщины в декрет в связи со второй беременностью. Сейчас женщине, которая ждет второго ребенка, но находится в отпуске по уходу за первым, приходится выбирать между двумя пособиями.

Предлагаемая мера будет особенно значима для семей, где дети рождаются с небольшой разницей в возрасте, а один из родителей временно не работает.

Многодетные семьи в России могут подать заявление на ежегодную выплату до 30 сентября

Читайте также


общество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика