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30 сентября, 11:26

Общество

Ночь на 2 октября в Москве может стать самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на пятницу, 2 октября, в Москве может стать самой холодной с начала осени. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, минимальная температура воздуха ночью в среду, 30 сентября, составила 4,4 градуса. В Московской области в то же время зафиксировали заморозки на метеостанциях Ново-Иерусалим и Мелихово, там температура понижалась до минус 0,2 градуса.

"Таков теперь минимум нынешней осени", – добавил синоптик.

Однако такая температура продержится всего двое суток, затем станет еще холоднее, заключил Леус.

При этом ранее сообщалось, что первые заморозки в Москве прогнозируются ночью в воскресенье, 4 октября. В условиях малооблачной антициклональной погоды температура в ночное время составит от 0 до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 9–12 градусов. На этом "старое" бабье лето закончится.

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 30 сентября

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