Московский государственный университет спорта и туризма отмечает 60-летие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московскому государственному университету спорта и туризма (МГУСиТ) 30 сентября исполняется 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта.

Заммэра в правительстве Москвы Александр Горбенко отметил, что из стен вуза выходили мировые звезды спорта, среди которых двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и другие.

В МГУСиТ получают образование действующие профессиональные спортсмены, которые после завершения карьеры становятся тренерами, спортивными менеджерами и управленцами.

"Это единственный спортивный вуз страны, в котором реализуются все уровни образования: общее образование, среднее профессиональное и высшее образование – бакалавриат, магистратура, аспирантура и ординатура", – добавил Горбенко.

История учебного заведения началась в 1966 году. За прошедшие десятилетия вуз несколько раз менял статус, а современное название получил в 2021 году.

Сейчас в МГУСиТ обучаются более 6 тысяч человек. С 2021 по 2026 год университет выпустил более 2,2 тысячи специалистов для спортивной и туристической сфер.

В структуру университета входит спортивная школа, где занимается 621 человек по шести видам спорта. В 2026 году сборная вуза заняла третье общекомандное место на Х Всероссийской летней Универсиаде среди 116 учебных заведений.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что полный переход на новую модель высшего образования в стране планируется завершить в ближайшие три года. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027 года. Пилотный проект стартовал в 2023 году. В настоящее время в него входят 17 вузов.