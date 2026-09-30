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30 сентября, 11:55

Политика

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы IX созыва

Фото: Агентство "Москва"

Депутаты Госдумы IX созыва официально избрали Вячеслава Володина спикером палаты на первом пленарном заседании. Он занял этот пост в третий раз подряд.

Таким образом, Володин стал первым председателем Государственной думы, возглавляющим палату более двух сроков: парламентарий занимал этот пост в VII и VIII созывах.

Обращаясь к депутатам, Володин отметил, что основной задачей Госдумы является реализация повестки президента России и консолидация политических сил. Кроме того, необходимо прислушиваться к мнению избранных депутатами участников СВО.

Володин добавил, что Дума не останется в долгу перед членами избирательных комиссий, которые сделали все, чтобы выборы в стране состоялись, в том числе ценой своей жизни.

Вместе с тем Ирина Яровая от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ стали первыми заместителями председателя палаты. Также вице-спикерами избраны Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова от "Единой России", Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Александр Бабаков – от "Справедливой России".

Выборы депутатов Госдумы прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 гражданина.

После подсчета голосов фракция "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1.

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