Baza: туристку в Дагестане ударили по ноге и силой отправили на зиплайне

Инструктор по зиплайну выбил ногу испуганной туристке в Дагестане, после чего ее силой отправили в полет, сообщили СМИ. Подобные экстремальные развлечения есть по всей стране, однако порой они оборачиваются травмами и гибелью клиентов. Как на месте понять, насколько безопасно организован процесс, а также можно ли вернуть деньги тем, кто в итоге не решается прыгать, разбиралась Москва 24.

Опасное увлечение

Фото: телеграм-канал Baza

Популярный в соцсетях инструктор из Дагестана силой отправил на зиплайн (спуск вниз по стальному канату с помощью специального устройства) испуганную туристку, выбив ей ногу, утверждает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, инцидент произошел в Сулакском каньоне, куда женщина с мужем приехали отдыхать. Россиянка захотела прокатиться на зиплайне, но, находясь на площадке, испугалась и решила отказаться. Однако трое инструкторов не отпустили ее – подтащили в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге. Теперь пара требует наказать организаторов и разобраться в произошедшем.

Ролики с подобными прыжками регулярно публикуют в соцсетях, причем зачастую организаторы силой отправляют людей в полет. По данным СМИ, дневной тур по тому же Сулакскому каньону стоит 25 000 рублей, сам зиплайн – около 7 000, а качели над пропастью – 5 000.

Однако сам инструктор заявил в соцсетях, что ролик вырван из контекста: все происходящее якобы было инсценировкой, которую многие клиенты специально заказывают для контента.





из сообщения инструктора В данном случае прыжок на аттракционе "качели" был осуществлен штатно, он в принципе не предполагает применение физической силы или толчка. Соответственно, клиентка по имени Настя не пострадала, претензий не имеет, ни в правоохранительные, ни в медицинские учреждения не обращалась, продолжает свой отдых в Дагестане. Также не хочет, чтобы ее имя упоминалось в СМИ, но ее контакт передан руководством пещерного комплекса для опроса в надзорные органы.

Инструктор уточнил, что все сотрудники аттракциона проходят необходимое обучение и подготовку. В то же время "с учетом двоякого толкования" подобных роликов постановочные кадры решили запретить.

При этом ранее подобные развлечения порой оборачивались травмами или даже гибелью клиентов. Например, два туриста скончались при падении с зиплайна в Самарской области в августе 2025 года. По данным Следственного комитета, во время спуска канат оборвался и пара упала с большой высоты. После этого было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ).

"Принуждение вместо добровольного старта"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В случае с инцидентом в Дагестане на видео отчетливо слышно, что девушка против, а ее все равно заставляют прыгнуть, обратил внимание в беседе с Москвой 24 юрист Сергей Сорокин.





Сергей Сорокин юрист Из-за того, что мужчина пихнул клиентку, налицо принуждение вместо добровольного старта. В данном случае имеет место статья о продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг ненадлежащего качества (14.4 КоАП РФ). В таком случае предусмотрен штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 10 тысяч.

По словам эксперта, если инструктор действительно пнул туристку по ноге, этот факт плюс подталкивание к краю можно рассматривать в контексте статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью (115 УК РФ). Наказание в таком случае предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, арест до 4 месяцев или обязательные работы, заключил Сорокин.

Вместе с тем руководитель юридического бюро Яна Бондаренко отметила, что в случае отказа от прыжка человек вправе потребовать возврат денег.

"Представим ситуацию: он находится на возвышенности вместе с группой туристов и заявляет, что передумал. Если исполнитель соглашается вернуть полную сумму, это правомерно. Потребитель вправе требовать возврата 100 процентов средств, поскольку услуга ему больше не нужна и ее оказание еще не началось", – заявила специалист Москве 24.

Однако, по ее словам, ключевую роль играет то, с кем именно заключен устный договор. Если с физлицом, закон "О защите прав потребителей" не действует, так как он применяется, только когда услуги оказывает юрлицо.

В такой ситуации остается лишь попытаться договориться: в идеале один не хочет прыгать, другой возвращает деньги, стороны молча расходятся, подчеркнула Бондаренко.





Яна Бондаренко руководитель юридического бюро Однако бывает и так, что люди отказываются возвращать сумму: здесь возникают сложности. Договор может быть устным, но должна быть фиксация передачи денежных средств: кассовый чек – бумажный или онлайн. Это служит заменой письменного договора. Например, при покупке билета на аттракцион никто физически ничего не подписывает, но чек подтверждает, что человек присоединился к документу на оказание услуг. Если ничего из этого нет, вернуть средства достаточно проблематично.

Если даже при наличии доказательств средства не возвращают, юрист посоветовала обратиться в ближайший отдел полиции и подать заявление. Среди прочего, сотрудники выяснят, кто именно принимал деньги и за какую услугу. Собранные данные и регистрация заявления могут стать основанием для передачи разбирательства в суд, заключила Бондаренко.

Проверка безопасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин объяснил Москве 24, что, оказавшись впервые на такой конструкции, человек часто даже не знает, на что обращать внимание.

При этом особенно важно, чтобы рядом с инструктором находились еще несколько специалистов (желательно двое-трое). Пока один снаряжает и помогает, другие страхуют и проверяют, все ли выполнено правильно. Это минимизирует человеческий фактор, поскольку конкретный человек может ошибиться, отвлечься или расслабиться в силу рутинности, пояснил Галочкин.





Дмитрий Галочкин председатель Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности Также клиенту стоит внимательно слушать инструктаж на месте: как группироваться, что делать нельзя, что можно. Если оказывающий услугу специалист пренебрег этим пунктом подготовки и просто сразу начал снаряжать, это тревожный сигнал. Отсутствие инструктажа по технике безопасности говорит о том, что исполнитель ненадежен.

Также он порекомендовал уточнить у инструктора, как визуально проверить каждое крепление и убедиться, что оно зафиксировано правильно. Специалист обязан в корректной форме объяснить, что именно он сделал и как это работает – по каждому пункту.

"Если что-то настораживает – кажется, что конструкции хлипкие или что-то идет не так, – лучше отказаться от прыжка", – заявил специалист.

По его словам, в подобных ситуациях существуют точки невозврата. Инструктор должен заранее объяснить, до какого момента участник может отказаться, а когда уже необходимо действовать, заключил Галочкин.

