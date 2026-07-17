Психолог Кардиакос: посещение "комнат ярости" исцеляет психику при подавленном гневе

Тренд на посещение "комнат ярости", помогающих избавиться от стресса и эмоционального выгорания, становится все популярнее в Москве, сообщили СМИ. Как такие пространства на самом деле влияют на внутреннее состояние – в нашем материале.

Выплеснуть эмоции

Посещение "комнат ярости" стало новым трендом среди москвичей. Здесь можно крушить мебель, уничтожать бытовую технику и бить посуду. Цена такого досуга начинается от 4 тысяч рублей, а итоговый чек формируется на основании количества и габаритов вещей, подготовленных для разгрома. Например, если нужно иметь в такой комнате телевизор, лобовое стекло или мебель, придется отдать от 18 тысяч рублей, а если хочется "отыграться" на автомобиле – от 250 тысяч.

Как рассказал телеканалу Москва 24 основатель комнаты ярости Иван Малиновский, все снимают стресс в краш-пространстве по-разному.





Иван Малиновский основатель комнаты ярости Есть люди, которые приходят и час рвут одну книжку, а есть те, кто кувалдой за 5 минут разносят все. Приходят в основном посетители 20–30 лет.

При этом обычно гостями "комнаты ярости" становятся те, кто столкнулся с выгоранием или решил таким образом разобраться с проблемами в семье. Некоторые даже приводят детей.

"После тяжелой недели разговаривала со знакомой. Она посоветовала сходить, чтобы выплеснуть весь негатив, накопившийся за неделю", "я получил прилив адреналина, но также почувствовал, что выпустил много накопившегося гнева. После этого я почувствовал себя спокойнее", "меня это занятие только больше разозлило, честно говоря. Когда крушишь все подряд бесконтрольно, это не помогает мне пережить гнев, а просто позволяет ему захватить меня", – поделились впечатлениями пользователи Сети.

"Доза" адреналина

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос отметила в разговоре с Москвой 24, что во время такого досуга выделяются эндорфины и дофамин, падает уровень кортизола, что субъективно переживается как облегчение и "разрядка".

"Это особенно полезно тем, кто долго подавляет эмоции. А в краш-комнатах присутствует "разрешенное" для гнева пространство. Ну и плюс – это комбинация физической активности, эмоционального выражения и аттракциона, поэтому ощущение эффекта бывает ярким", – объяснила эксперт.

По ее словам, такое занятие помогает тем, у кого есть запрет на гнев, невыраженная злость, очень долгое состояние обидчивости, разрушенности, подавленности, проявляющиеся различными заболеваниями. Для таких людей будет рекомендовано сходить в комнату и выплеснуть эмоции, стать активно агрессивным в хорошем смысле, зарядиться эндорфинами.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Также в практику можно добавить "целенаправленное крушение". Когда, допустим, подписывают тарелки, другие различные предметы "причинами" негативных эмоций. В таком случае идет еще и фокусировка на том, что хочется разрушить. Под наблюдением терапевта это может быть целительно для психики, а еще подойдет детям, особенно тем, кто занимается избыточным самобичеванием, винит во всем себя за счет авторитарных родителей и очень сложно выражает гнев.

Однако у такого процесса есть и минусы: тренд помогает разобраться только с "верхушкой" проблемы, указала психолог.

"Это как выпить таблетку обезболивающего, но не устранить причину. Человек может с помощью краш-комнат избегать решения важных вопросов. Условно, поругалась с мужем, пошла все крушить, вернулась без попыток изменить ситуацию – в итоге ничего не изменилось", – рассказала эксперт.

Второй минус кроется в риске привыкания. Например, если метод хорошо сработал, особенно у людей со склонностью к рефлексии, выстраивается причинно-следственная связь: "покрушил – стало легче, вот и дома так буду так поступать". А это не экологичное решение проблемы. В итоге человек остается с разрушенной комнатой, но внутренняя проблема не уходит, заключила Кардиакос.