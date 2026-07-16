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16 июля, 07:45

Общество

"Комнаты ярости" стали новым способом борьбы со стрессом у москвичей

"Комнаты ярости" стали новым способом борьбы со стрессом у москвичей

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В Москве набирают популярность "комнаты ярости", где посетителям предлагают снять стресс, разбивая посуду, мебель и бытовую технику. Стоимость такого развлечения начинается от 4 тысяч рублей и зависит от выбранного набора предметов.

По словам владельцев таких площадок, чаще всего их посещают люди в возрасте от 20 до 30 лет. Для сеансов используют старую мебель, бытовую технику и посуду, которые уже не пригодны для дальнейшего использования.

Психологи отмечают, что подобный способ помогает лишь временно выплеснуть эмоции. Если стресс становится постоянным, специалисты советуют обращаться к более эффективным методам, например занятиям спортом или психотерапии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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