"Комнаты ярости" стали новым способом борьбы со стрессом у москвичей

В Москве набирают популярность "комнаты ярости", где посетителям предлагают снять стресс, разбивая посуду, мебель и бытовую технику. Стоимость такого развлечения начинается от 4 тысяч рублей и зависит от выбранного набора предметов.

По словам владельцев таких площадок, чаще всего их посещают люди в возрасте от 20 до 30 лет. Для сеансов используют старую мебель, бытовую технику и посуду, которые уже не пригодны для дальнейшего использования.

Психологи отмечают, что подобный способ помогает лишь временно выплеснуть эмоции. Если стресс становится постоянным, специалисты советуют обращаться к более эффективным методам, например занятиям спортом или психотерапии.

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