Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тыс рублей за 2 года

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Средний размер пенсионного обеспечения в России за последние 2 года вырос на 4 450 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

По состоянию на 1 мая 2026 года средняя пенсия россиян достигла отметки в 25 399 рублей, тогда как в аналогичный период 2024 года этот показатель находился на уровне 20 949 рублей.

В столице динамика роста оказалась еще более заметной: средняя пенсия в Москве в мае 2026 года выросла до 27 161 рубля. Двумя годами ранее, в том же месяце 2024-го, московские пенсионеры в среднем получали 22 261 рубль. Соответственно, столичные выплаты увеличились на 4 900 рублей.

При этом самая высокая средняя пенсия по стране в мае 2026 года была зафиксирована в Чукотском автономном округе. Там размер среднего пенсионного обеспечения составил 42 264 рубля.

Ранее стало известно, что средняя пенсия неработающих граждан в мае 2026 года составила более 30 тысяч рублей в 13 регионах России. В частности, в Хабаровском крае средняя пенсия неработающих граждан достигла 30 229 рублей, а в Карелии – 31 786 рублей, в Архангельской области – 32 654 рубля, Республике Коми – 33 011 рублей и Якутии – 34 640 рублей.