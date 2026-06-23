Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 05:57

Общество

Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тыс рублей за 2 года

Фото: depositphotos/zaktatyana

Средний размер пенсионного обеспечения в России за последние 2 года вырос на 4 450 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

По состоянию на 1 мая 2026 года средняя пенсия россиян достигла отметки в 25 399 рублей, тогда как в аналогичный период 2024 года этот показатель находился на уровне 20 949 рублей.

В столице динамика роста оказалась еще более заметной: средняя пенсия в Москве в мае 2026 года выросла до 27 161 рубля. Двумя годами ранее, в том же месяце 2024-го, московские пенсионеры в среднем получали 22 261 рубль. Соответственно, столичные выплаты увеличились на 4 900 рублей.

При этом самая высокая средняя пенсия по стране в мае 2026 года была зафиксирована в Чукотском автономном округе. Там размер среднего пенсионного обеспечения составил 42 264 рубля.

Ранее стало известно, что средняя пенсия неработающих граждан в мае 2026 года составила более 30 тысяч рублей в 13 регионах России. В частности, в Хабаровском крае средняя пенсия неработающих граждан достигла 30 229 рублей, а в Карелии – 31 786 рублей, в Архангельской области – 32 654 рубля, Республике Коми – 33 011 рублей и Якутии – 34 640 рублей.

Читайте также


общество

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика