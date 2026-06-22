Пенсия неработающих граждан превысила 30 тыс рублей в 13 регионах РФ

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Средняя пенсия неработающих граждан в мае этого года составила более 30 тысяч рублей в 13 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда РФ.

Речь идет о Хабаровском крае, где средняя пенсия неработающих граждан достигла 30 229 рублей, а также Карелии (31 786 рублей), Архангельской области (32 654 рубля), Республике Коми (33 011 рублей) и Якутии (34 640 рублей).

Также средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей в Сахалинской области (35 118 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (38 112 рублей), Мурманской области (35 655 рублей), Магаданской области (39 242 рубля), Ханты-Мансийском автономном округе (38 463 рубля), Ненецком автономном округе (40 082 рубля), Камчатском крае (39 444 рубля) и Чукотском автономном округе (44 069 рублей).

Вместе с тем 1 августа произойдет индексация пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров. Она будет произведена в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за прошлый год.

Кроме того, с 1 января 2027 года Соцфонд станет назначать страховую пенсию по старости автоматически, то есть как только у человека возникнет на нее право. Специально подавать заявление на выплаты будет не нужно.