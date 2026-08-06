ТАСС: полиция Таиланда ищет других возможных жертв банды, убившей россиян на юге Паттайи

Фото: royalthaipolice.go.th

Полиция Таиланда ведет поиск тел еще трех возможных жертв банды, убившей россиян на юге Паттайи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного сотрудника правоохранительных органов, расследующего убийство Дианы и Романа Назимовых и расправу над таиландской семьей из трех человек.

"Сейчас специалисты изучают плотность грунта и его содержание с помощью специальной техники", – рассказал он.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе в конце июля. Полицейские задержали нескольких подозреваемых, которые признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его сестру забили до смерти.

Всего фигурантами дела стали четыре человека. Полиция считает, что причиной нападения на Назимовых могли стать планы похитить мотоцикл россиян. Тела погибших были обнаружены закопанными в лесистой местности. Позже тела передали родным.

