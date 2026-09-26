26 сентября, 05:10Мэр Москвы
Собянин: отражена атака 11 БПЛА на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили 11 вражеских дронов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.