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26 сентября, 05:10

Мэр Москвы

Собянин: отражена атака 11 БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 11 вражеских дронов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

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