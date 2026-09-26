Путин и Вучич провели телефонный разговор

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Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич провели телефонный разговор, инициатором которого выступила сербская сторона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, указав, что диалог между президентами прошел в теплом, дружеском ключе.

В ходе беседы Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму. Президент Сербии проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. По итогу стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.

Лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Кроме того, на повестке дня были вопросы о ситуации во всем мире, включая с украинским конфликтом и Балканами. Затрагивая последнюю тематику, стороны отметили необходимость сохранения Дейтонской архитектуры в Боснии и Герцеговине и обеспечения прав Республики Сербской.

Особое внимание лидеры уделили газовому контракту, срок действия которого истекает 30 сентября. Вучич выразил уверенность, что договор будет продлен, а Сербия сохранит льготную цену в 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро.

Вучич также сообщил Путину о своей предстоящей отставке и поблагодарил за помощь в тушении лесных пожаров, благодаря которой удалось предотвратить масштабный ущерб. Помимо этого, он высказал признательность за 14-летнее сотрудничество и выразил надежду, что будущие президенты Сербии сохранят баланс во внешней политике.

Кроме того, лидеры обсудили переговоры о выкупе доли России в нефтяной компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), а также Вучич поделился впечатлениями от участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вучич планировал подать в отставку 26 сентября сразу по возвращении из Нью-Йорка, где прошла Генеральная Ассамблея ООН. При этом срок его полномочий должен был истечь весной 2027 года.

Сам Вучич собирался вступить в кампанию как обычный гражданин. В начале сентября руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за его выдвижение кандидатом на пост главы правительства страны на предстоящих парламентских выборах.

9-го числа Вучич подписал указы о роспуске Скупщины (парламента. – Прим. ред.) и назначил выборы на 25 октября.

