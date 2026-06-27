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27 июня, 21:43

Политика

Вучич заявил, что уйдет в отставку через несколько недель

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что уйдет в отставку через несколько недель. Такое заявление он сделал на массовой акции "Сербия, одна семья" в Белграде.

Акция проходит в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) перед Скупщиной (парламентом). По информации МВД, мероприятие собрало 207 тысяч человек.

"Через несколько недель подам в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года <...> Наш победный список на предстоящих выборах будет называться "Объединенная Сербия", – передает РИА Новости слова Вучича.

При этом сербский лидер не уточнил, идет ли речь о президентских и парламентских выборах и когда они состоятся.

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года. Он уже говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны пройти в течение 90 дней. Ранее он также анонсировал парламентские выборы в стране в период между концом сентября и серединой ноября.

До этого решение об отставке принял премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На этом посту он находился с 5 июля 2024 года. Он продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет избран преемник.

Политик уточнил, что после ухода в отставку намерен больше времени уделять семье. Также он добавил, что будет поддерживать своего преемника.

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