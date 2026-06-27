Собянин: отражена атака еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – говорится в публикации мэра.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток, 27 июня, пытаются атаковать российскую столицу. За это время был ликвидирован 21 вражеский дрон.

Аэропорты Домодедово и Внуково временно принимают и выпускают воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании полетов.