27 июня, 20:45Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – говорится в публикации мэра.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток, 27 июня, пытаются атаковать российскую столицу. За это время был ликвидирован 21 вражеский дрон.
Аэропорты Домодедово и Внуково временно принимают и выпускают воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании полетов.