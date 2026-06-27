Собянин: силы ПВО Минобороны с начала суток сбили 11 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны с начала суток, 27 июня, сбили 11 БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", – написал мэр.

Ранее на фоне атак столичные аэропорты некоторое время принимали и отправляли рейсы по согласованию с профильными органами. Меры были связаны с тем, что в районе авиагаваней действовали временные ограничения на использование воздушного пространства.

Позже аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Через некоторое время ограничения были сняты и во Внуково.