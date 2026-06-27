Сняты ограничения на работу в аэропорту Внуково

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Столичный аэропорт Внуково вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были полностью сняты.

В ведомстве пояснили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропортах Домодедово и Жуковский. Однако вскоре они вернулись к штатной работе. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этих авиагаванях сняты.

В Росавиации уточнили, что такие меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.