27 июня, 04:35Транспорт
Сняты ограничения на работу в аэропорту Внуково
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичный аэропорт Внуково вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были полностью сняты.
В ведомстве пояснили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропортах Домодедово и Жуковский. Однако вскоре они вернулись к штатной работе. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этих авиагаванях сняты.
В Росавиации уточнили, что такие меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.