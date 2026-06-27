Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этих авиагаванях сняты.

В ведомстве пояснили, что ранее введенные меры были продиктованы необходимостью обеспечения безопасности полетов.

При этом сохраняются ограничения в аэропорту Внуково. Это связано с тем, что в районе авиагавани были введены временные ограничения на использование воздушного пространства.