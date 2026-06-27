02:33Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: depositphotos/dell640
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этих авиагаванях сняты.
В ведомстве пояснили, что ранее введенные меры были продиктованы необходимостью обеспечения безопасности полетов.
При этом сохраняются ограничения в аэропорту Внуково. Это связано с тем, что в районе авиагавани были введены временные ограничения на использование воздушного пространства.