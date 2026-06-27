Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

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Столичные аэропорты Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы, однако их работа осуществляется в координации с профильными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что это связано с тем, что в районе авиагаваней были введены временные ограничения на использование воздушного пространства.

Также в Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Внуково. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.