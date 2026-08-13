Калининградские врачи спасли мужчину с зубочисткой в желудке

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В Калининграде хирурги спасли жизнь мужчине, который месяц назад проглотил куриное филе вместе с зубочисткой. Инородный предмет проткнул ему желудок и вызвал воспаление. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"По словам мужчины, блюдо было настолько вкусным, что он не обратил внимания на инцидент и в течение двух недель вел обычный образ жизни, не подозревая о наличии в организме инородного предмета", – рассказал заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Максим Скрипачев.

Отмечается, что недомогание заставило мужчину обратиться в больницу. Зубочистка к тому времени спровоцировала в желудке воспаление малой кривизны, из-за чего срочно требовалось провести операцию.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Инородное тело вытащили эндоскопом через просвет желудка. После стабилизации состояния мужчину направили на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье врачи 41 день боролись за жизнь женщины, которая впала в кому, выпив три литра компота из листьев ревеня. Пациентка поступила в инфекционное отделение с тошнотой и рвотой.

Первоначально врачи решили, что у нее гастроэнтерит, однако состояние женщины ухудшалось. Ее перевели в реанимацию. Ей помогло большое количество методов детоксикации. После выяснения обстоятельств медики дважды провели гемодиализ и плазмообмен. После улучшения состоянии она продолжила лечение в отделении терапии.