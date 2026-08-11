Московские врачи удалили пациентке из Белоруссии опухоль весом 32 кг

Фото: depositphotos/wedmov

В столичном НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина пациентке из Белоруссии удалили гигантскую липосаркому весом 32 килограмма. Об этом сообщает Life.ru.

Женщина впервые столкнулась с заболеванием в 2017 году. Тогда боли не было, а поводом для обследования стал дискомфорт в животе. В Белоруссии Светлане проводили плановые обследования и удаляли небольшие опухоли. Новый рецидив развивался значительно быстрее прошлых: примерно за год новообразование достигло огромных размеров. По словам пациентки, сначала она терпела боль, но с ростом опухоли она усилилась, а кожа деформировалась.

В белорусском онкодиспансере ситуацию признали неоперабельной и посоветовали получить мнение по поводу ситуации в центре Блохина, специалисты которого имеют большой опыт лечения людей с гигантскими новообразованиями.

Одной из главных трудностей во время 12-часовой операции стало отделение липосаркомы от здоровых тканей. По своему строению подобная опухоль может быть похожа на подкожную жировую клетчатку, поэтому хирургам пришлось тщательно определять ее границы.

В операции принимала участие большая команда хирургов, анестезиологов, операционных сестер и специалистов по переливанию крови. Только за время вмешательства один из сотрудников доставил в операционный блок более 100 пакетов для гемотрансфузии.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с ожогами, возникшими из-за ясенца – растения с едкими эфирными маслами. Медики обработали поврежденные участки кожи на шее, груди, руках и ногах, сделали перевязки и провели терапию для устранения последствий воздействия токсинов.