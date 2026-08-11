Врачи в Пушкине спасли пациентку, впавшую в кому после трех литров компота из ревеня

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В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова медики 41 день боролись за жизнь женщины, которая впала в кому, выпив три литра компота из листьев ревеня. Об этом сообщила пресс-службе подмосковного Минздрава.

Пациентка поступила в инфекционное отделение с тошнотой и рвотой. Первоначально врачи решили, что у нее гастроэнтерит, однако состояние женщины ухудшалось – отмечалась сильная слабость.

Впоследствии пациентку перевели в реанимацию. После ряда исследований стало понятно, что функции почек и печени нарушены. Женщина впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.

Врачи провели инфузионную и антибактериальную терапию и приступили к гемодиафильтрации – очищению крови. Вместе с этим они пытались выяснить причину такого состояния.

Позже близкие женщины рассказали, что за пять дней поступления в больницу она пыталась вылечиться от простуды, применяя народные средства. Пациентка не только выпила три литра компота из ревеня, но и съела два крупных сырых листа.

Главный анестезиолог-реаниматолог больницы, заведующий центром острых отравлений и главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Подмосковья Михаил Козиев пояснил, что листья этого растения содержат много щавелевой кислоты, которая связывает кальций в крови. Нерастворимые вещества могут забить почечные канальца, из-за чего почки перестают выполнять свои функции.

По его словам, кислота способна негативно повлиять на печень, кожу и сердце. Кроме того, она токсически воздействует на центральную нервную систему.

Помогло женщине большое количество методов детоксикации, отметил врач. После выяснения обстоятельств медики дважды провели гемодиализ, плазмообмен, а также несколько раз облучили кровь ультрафиолетом.

После реанимации женщина была переведена в отделение терапии, где за ней продолжают вести наблюдение. Ей необходим курс реабилитации.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского помогли женщине с ожогами, которые она получила от ясенца – растения с едкими эфирными маслами. Медики обработали поврежденные участки кожи на шее, груди, руках и ногах, сделали перевязки и провели терапию для устранения последствий воздействия токсинов.

