В Подмосковье врачи спасли девочку после укуса гадюки

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Подмосковные врачи спасли девочку, которую за большой палец укусила гадюка. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Инцидент произошел на даче в Егорьевске. Ребенок заметил в траве змею, принял ее за ящерицу и потрогал за хвост. Рептилия оказалась ядовитой и укусила малышку. Мать увидела следы от зубов и сразу вызвала скорую помощь.

Медики доставили девочку в реанимацию Егорьевской больницы. Менее чем через два часа после укуса ребенку ввели сыворотку и начали интенсивную терапию.

"Благодаря оперативной реакции и родителей, и врачей помощь была оказана без промедления, в так называемое золотое время, когда она наиболее эффективна", – рассказал заведующий реанимацией Сергей Глушков.

Состояние ребенка оставалось тяжелым, поэтому ее перевели в реанимацию ДНКЦ имени Рошаля в Красногорске. В настоящее время девочка находится в педиатрическом отделении, угрозы ее жизни нет.

Ранее сотрудники Раменской больницы спасли женщину, которую на дачном участке укусила гадюка. На месте укуса сразу появилась отечность и точечные кровоизлияния. В больнице пострадавшей ввели противозмеиную сыворотку и провели комплексную терапию.