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11 августа, 14:26

Общество

Врачи в Видном выходили новорожденную весом 870 граммов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Видновском перинатальном центре выходили девочку, родившуюся с экстремально низким весом, сообщает телеканал "360".

Бригада скорой помощи доставила 35-летнюю жительницу Чехова в медучреждение на 28-й неделе беременности. Из-за тяжелой формы преэклампсии специалисты провели операцию кесарева сечения. Девочка появилась на свет с весом 870 граммов и ростом 39 сантиметров.

Ребенок провел в реанимации 48 дней. Девочка долго не могла дышать самостоятельно и находилась на кислородной поддержке. После выписки из реанимации ее перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где почти месяц вместе с мамой она проходила комплексную реабилитацию. В настоящее время вес новорожденной достиг 2,7 килограмма.

"Все хорошо по анализам, и нас отпускают домой. Старшие брат и сестра очень хотят познакомиться. Эти три месяца были для всех очень непростыми", – рассказала мама ребенка.

Врачи намерены наблюдать за развитием девочки в динамике до 3 лет. Вместе с родителями она будет регулярно приезжать в отделение катамнеза на приемы к узким специалистам.

Ранее в Видном спасли новорожденную, которая весила всего 490 граммов. Она появилась на свет на 24-й неделе беременности после экстренной госпитализации матери с тяжелыми осложнениями. Ребенок долгое время находился в тяжелом состоянии и около 2 месяцев выхаживался специалистами в отделении реанимации.

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