Путин с борта крейсера "Варяг" наблюдал за учениями Тихоокеанского флота

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Владимир Путин с борта ракетного крейсера "Варяг" наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск.

Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежных территорий Дальнего Востока проходят с 4 августа в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

В маневрах в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ. В учениях принимают участие более 13 тысяч военнослужащих.

По словам президента, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства указал на то, что флот должен постоянно совершенствоваться, опираясь на актуальные реалии и уроки, извлеченные из проведения специальной военной операции (СВО).

"Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи решает. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически", – сказал Путин.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершает испытания после модернизации и войдет в состав флота в 2026 году. Он также рассказал, что на Северном флоте сформирован первый полк беспилотных систем, а на Тихоокеанском аналогичный планируется создать в 2027 году.