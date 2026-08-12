Администрация Рижского рынка назвала сообщения о его сносе фейком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения о якобы сносе столичного Рижского рынка являются фейками. Об этом Москве 24 заявили в администрации комплекса.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что цветочный рынок у станции метро "Рижская" начали сносить по причине возведения транспортного узла. В администрации Рижского рынка заявили, что комплекс работает в штатном режиме.

"Уже 30 лет ходят такие слухи, до сих пор работаем", – резюмировали там.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что решение о сносе рынка на территории "Лужников" в 2010-е годы было частью работы по наведению порядка в Москвы.

Мэр напомнил, что площадка заработала в начале 1990-х годов и тогда это было естественным. Но спустя время стало ясно: держать "криминальную, грязную, неухоженную" помойку вместо стадиона, который является олицетворением олимпийского движения России, было кощунством.

