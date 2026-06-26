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26 июня, 11:31

Город

Исторические фасады Электрозавода не пострадают при строительстве нового технопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Исторические фасады Электрозавода не пострадают при строительстве нового технопарка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелопера "Эталон".

Ранее в Сети появилась информация, что комплекс оказался под угрозой сноса. Якобы планировалось снести все здания архитектурного ансамбля и воссоздать их заново.

"Ключевая точка притяжения всего района – это бережное сохранение исторических фасадов корпусов Электрозавода и новое строительство в прилегающей территории", – отметили в пресс-службе компании.

Общая площадь застройки технопарка составит почти 500 тысяч квадратных метров, а площадь участка в границах проекта составляет 19,74 гектара. Проект предполагает переменную этажность, которая позволит создать плавный переход от исторической застройки к современным объемам.

В глубине квартала будет максимальная высотная доминанта, а вдоль набережной и существующих старых корпусов этажность останется пониженной. Это в том числе позволит сохранить масштаб и идентичность места. Кроме того, таким образом удастся обеспечить инсоляцию и видовые характеристики жилых корпусов.

Суммарная поэтажная площадь помещений превысит 800 тысяч "квадратов". Проектом предусмотрено возведение более 287 тысяч квадратных метров жилой застройки и свыше 17 и 10 тысяч "квадратов" офисной и деловой застройки соответственно. Также в технопарке возведут 491 машино-место, объекты торговли, общественного питания и обслуживания.

"Конкретные сроки ввода в эксплуатацию будут понятны после утверждения финального мастер-плана и получения всей разрешительной документации", – отметили представители девелопера.

С начала года в Москве выдали более 500 разрешений для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. В городе уже реставрируют свыше 300 памятников, а на более чем 130 объектах стартовали научно-исследовательские и изыскательские работы.

Кроме того, к 200-летию со дня рождения писателя Льва Толстого на Пречистенке также будет отреставрирована городская усадьба Лопухиных – Станицкой, где расположен посвященный писателю музей.

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