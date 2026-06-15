Собянин: в столице реставрируют более 300 памятников московской старины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с начала года выдано более 500 разрешений для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

В городе уже реставрируют свыше 300 памятников московской старины, отметил градоначальник. В их числе – главный дом городской усадьбы Охотниковых на улице Пречистенке, где раньше располагалась гимназия писателя Льва Толстого.

Более чем на 130 объектах стартовали научно-исследовательские и изыскательские работы. Например, к 200-летию со дня рождения Толстого на Пречистенке также будет отреставрирована городская усадьба Лопухиных – Станицкой, где расположен посвященный писателю музей.

Кроме того, рассказал мэр, специалисты прорабатывают проект реставрации кухни-столовой училища живописи, ваяния и зодчества – Высших художественно-технических мастерских на Мясницкой улице.

Сейчас реставрируют живопись в Новом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря. Проект его сохранения реализуют при поддержке Минкульта РФ и РПЦ.

Ремонтные работы проводят на 70 объектах культурного наследия, а противоаварийные – на 40, добавил глава города. Например, в здании комбината газеты "Правда" специалисты демонтируют аварийные участки перекрытий и закрывают тепловой контур.

Ранее стало известно, что исторические пилоны у входа на Беговую аллею на пересечении с Ленинградским проспектом будут отреставрированы в рамках реконструкции Центрального московского ипподрома. Им вернут прежний облик конца XIX века, добавив утраченные детали. Проект создала мастерская "Центр по работе с объектами культурного наследия".

