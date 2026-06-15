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15 июня, 09:39

Город

Историческим пилонам Центрального московского ипподрома вернут облик конца XIX века

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Два сохранившихся исторических пилона у входа на Беговую аллею на пересечении с Ленинградским проспектом отреставрируют и воссоздадут их первоначальный облик конца XIX века. Работы пройдут в рамках масштабной реконструкции Центрального московского ипподрома.

Фрагменты утраченных въездных ворот имеют завершения в виде металлических скульптурных групп "Диоскуры, укрощающие коней". Перед подготовкой проекта специалисты провели историко-архивные исследования, натурные обследования, фотофиксацию и архитектурно-археологические обмеры объекта.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, проект предусматривает воссоздание утраченных декоративных элементов и восстановление первоначальных пропорций памятника. По его словам, это позволит максимально точно вернуть пилонам исторический облик.

Проект реставрации разработала мастерская "Центр по работе с объектами культурного наследия", входящая в состав АО "Моспроект". Для изучения состояния скульптур специалисты выполнили лазерное сканирование, а также провели химико-технологические и микологические исследования материалов.

"Пилоны Центрального московского ипподрома – это уникальный и один из самых выразительных памятников монументально-декоративного искусства в столице", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Реставрация станет частью комплексного обновления Центрального московского ипподрома, которое позволит сохранить историческое наследие объекта и интегрировать его в современную городскую среду.

Между тем в Москве продолжится реставрация ансамбля Донского монастыря. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В монастыре более 30 памятников истории и архитектуры. Специалисты уже вернули исторический облик Дому настоятеля 1749 года, привели в порядок фасады и купола "Нового" собора 1684–1689 и 1748 годов.

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