Bloomberg: бывшие европейские чиновники встретились в Вене по вопросам Украины

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Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России провели встречу в Вене, чтобы изучить потенциальные условия для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, среди участников были экс-советник по нацбезопасности Великобритании Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ и экс-посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон. При этом не называется, кто из бывших российских чиновников присутствовал на встрече.

Информацию отказались комментировать Бэрроу и МИД Франции. В свою очередь, в МИД Германии заявили, что не были "в курсе проведения упомянутых обсуждений", подчеркнув, что встреча не проводилась от имени ведомства или в координации с ним.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Москва подтверждает открытость к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Он добавил, что перспективы возобновления диалога появятся только при условии, что украинские спонсоры осознают необходимость конструктивного разговора.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже заявлял, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским настаивал на необходимости прекращения боевых действий. Он также указывал на то, что поддерживает хорошие отношения как с Зеленским, так и с Владимиром Путиным.