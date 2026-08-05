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Новости

05 августа, 10:46

Город

Специалисты ремонтируют водопровод в Щербинке по современной бестраншейной технологии

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят капитальный ремонт участка водопровода в районе Щербинка Новомосковского административного округа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Работы начались в июне и уже выполнены наполовину. Водопроводная сеть была построена в 1975 году, по утвержденному плану капитальному ремонту подлежит более 500 метров стального трубопровода диаметром 150 миллиметров. На данный момент обновлено около 250 метров трубы и реконструированы два водопроводных колодца. Завершить работы планируется до конца сентября.

Для реализации проекта АО "Мосводоканал" использует бестраншейную технологию "метод разрушения трубы". В ремонтируемый отрезок вводится специальный привод, который обеспечивает движение резака-разрушителя, к нему присоединяется расширитель с закрепленным концом нового трубопровода. Роликовые резаки проходят через старую трубу, разрушая ее и прокладывая путь для новой. Такой подход позволяет минимизировать раскопки и сократить сроки работ.

При проведении ремонта применяются отечественные материалы, которые используются на аналогичных объектах компании. На объекте задействована бригада из шести человек и тяжелая техника, включая самосвал, манипулятор и экскаватор-погрузчик.

Последовательная модернизация инженерной инфраструктуры повышает надежность и безопасность городской системы водоснабжения таких населенных пунктов района Щербинка, как Остафьево и Никульское.

Ранее в Москве специалисты завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе. Старые трубы заменили стальными, также выполнили врезку новых инженерных коммуникаций.

При этом трубопровод прокладывали открытым способом – в районе проведения работ отсутствуют пересечения с другими инженерными сетями. Реконструкцию провели без прекращения подачи ресурса.

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