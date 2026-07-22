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22 июля, 11:01

Город

Асфальт заменили в Калашном переулке в центре Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Столичные службы обновили около 3 тысяч квадратных метров асфальта в Калашном переулке, который проходит от Большой Никитской улицы до Нижнего Кисловского переулка в ЦАО. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков в последний раз ремонтные работы в Калашном переулке проводили 10 лет назад.

Вице-мэр отметил, что каждый год на столичных улицах в преддверии осенне-зимнего периода проводится ремонт асфальтобетонного покрытия. Это необходимо из-за колейности, которая образовывается из-за активного движения автомобилей. Она причиняет водителям неудобства и может привести к авариям.

Специалисты постоянно следят за состоянием городских дорог и меняют дорожное полотно при истечении гарантийного срока. При этом работы проводятся в основном по ночам, чтобы не мешать автомобилистам.

Сначала проводится удаление старого покрытия, затем ремонтируются смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывается новый асфальт, на который наносится разметка. Все используемые асфальтобетонные смеси производятся в столице.

Ранее дорожное полотно обновили в Лубянском проезде в центре Москвы. Специалисты отремонтировали около 9 тысяч квадратных метров асфальта. До этого замена покрытия там проводилась в 2022 году.

В Москве работают 15 собственных заводов по производству асфальта

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