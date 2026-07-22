Захарова иронично высказалась об обещании Бернэма вернуть надежду Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала обещание нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма "вернуть надежду" Соединенному Королевству.

"Хочется сказать: "Надя, выходи". Куда (бывший премьер Кир. – Прим. ред.) Стармер отправил Надежду?" – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат добавила, что теперь очередной британский премьер будет искать надежду, чтобы "предъявить обществу". Она напомнила, что у каждого предыдущего главы правительства эта надежда "терялась", а также предположила, что она, возможно, заперта в Тауэре.

Новый лидер правящей Лейбористской партии Бернэм вступил в должность премьер-министра 20 июля. Он также получил от короля Карла III мандат на формирование правительства. В своей первой речи на новой должности Бернэм пообещал провести внутренние реформы в различных сферах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия не лелеет надежд, что с приходом нового премьер-министра отношения между Москвой и Лондоном станут лучше. У Владимира Путина также пока не планируется контактов с новым британским премьером.