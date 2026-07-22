Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 11:47

Политика

Захарова иронично высказалась об обещании Бернэма вернуть надежду Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала обещание нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма "вернуть надежду" Соединенному Королевству.

"Хочется сказать: "Надя, выходи". Куда (бывший премьер Кир. – Прим. ред.) Стармер отправил Надежду?" – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат добавила, что теперь очередной британский премьер будет искать надежду, чтобы "предъявить обществу". Она напомнила, что у каждого предыдущего главы правительства эта надежда "терялась", а также предположила, что она, возможно, заперта в Тауэре.

Новый лидер правящей Лейбористской партии Бернэм вступил в должность премьер-министра 20 июля. Он также получил от короля Карла III мандат на формирование правительства. В своей первой речи на новой должности Бернэм пообещал провести внутренние реформы в различных сферах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия не лелеет надежд, что с приходом нового премьер-министра отношения между Москвой и Лондоном станут лучше. У Владимира Путина также пока не планируется контактов с новым британским премьером.

Читайте также


политика

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика