Объявлена программа 83-го Венецианского кинофестиваля

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В основную программу 83-го Венецианского фестиваля вошли 20 фильмов. Их объявил художественный руководитель смотра Альберто Барбера на презентации.

Фильм британского режиссера Дэнни Бойла "Чернила" откроет конкурсную программу. Он оказался единственным представителем Соединенного Королевства в основном конкурсе.

Больше всего фильмов представят итальянцы. Среди них – Нанни Моретти с лентой "Это случится этой ночью", Марко Бекис с "Возвращением в Буэнос-Айрес", Эдоардо Де Анджелис с картиной "Огонь, который ты несешь в себе", Андреа Паллаоро с "Эхо-камерой" и Паоло Стрипполи с "Незнакомкой".

Зрители также увидят работы четырех французских режиссеров. Это Седрик Кан – "15/18. Место для исцеления", Стефан Бризе – "Хороший маленький солдат", Флориан Зеллер – "Бункер" и Николя Паризер – "Незадолго до полуночи".

По два фильма заявлено от Японии и США. Японцы Хирокадзу Корээда и Синъя Цукамото покажут киноленты "Оглянись назад" и "Господин Нельсон, вы убивали людей?", американцы Кейси Аффлек и Лэнс Оппенхайм – "Компания" и "Прайм-тайм" соответственно.

Также в основном конкурсе участвуют немец Вернер Херцог – "Баккинг Фастард", иранец Али Асгари – "Немного света", южнокореец Ли Чхан Дон – "Возможная любовь" и ирландец Мартин Макдонах – "Дикая лошадь".

Всего во всех категориях фестиваля покажут 88 фильмов – документальное и игровое кино, а также дебюты молодых режиссеров. Во внеконкурсной программе будет продемонстрирован документальный фильм российского режиссера Виктора Косаковского "Пыль священного леса".

83-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года.

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