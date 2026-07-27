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27 июля, 13:11

Общество

Рособрнадзор объявил предостережения четырем столичным вузам

Фото: 123RF.com/kasto

Рособрнадзор направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования четырем московским вузам. Список размещен в канале ведомства в MAX.

В перечень вошли Московский международный университет, Московский психолого-социальный университет, Московский гуманитарно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт и Московская академия предпринимательства.

Вместе с ними уведомление получили еще пять региональных учреждений, включая Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В. Р. Филиппова, Брянский государственный технический университет и Институт государственной службы.

Федеральная служба предложила учебным заведениям принять меры по обеспечению соблюдения требований федерального государственного контроля в сфере образования.

В конце июля подобные извещения были направлены еще в 10 российских высших учебных заведений. Речь шла о Московском педагогическом государственном университете, Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина, Уральском государственном университете физической культуры и других.

При этом месяцем ранее Рособрнадзор направил соответствующие документы сразу в 19 вузов. В их числе оказались Дальневосточный государственный медицинский университет и Астраханская государственная консерватория.

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