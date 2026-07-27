Лигры, стерхи и ржавая акула-нянька были перевезены через Шереметьево с января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2026 года через грузовой терминал "Москва Карго" аэропорта Шереметьево перевезли более 13 тысяч животных, птиц и рыб общим весом свыше 230 тонн, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

За этот период сотрудники терминала оформили порядка 2 тысяч авианакладных с пометкой AVI, которая обозначает перевозку живых существ. Среди самых необычных пассажиров – сахарная сумчатая белка-летяга, амурские тигры, львы, лигры, манулы, соболи, европейские лесные коты, красные и серые волки, рыси, капуцины, спортивные кони, альпака и голштинские быки.

В первом полугодии 2026 года через терминал прошло множество обитателей морей и океанов, которых отправляли в океанариумы по всей стране. В их числе бычерылые и акульи скаты, сине-пятнистый скат-хвостокол, черноперые и белоперые акулы, ржавая акула-нянька, а также атлантический белопятнистый осьминог.

Среди пернатых пассажиров были соколы балобаны, пингвины Гумбольдта, стерхи, филины, орел-могильник, голуби, а также множество канареек, волнистых попугаев, корелл, неразлучников и амадин. Кроме того, через сотрудников прошли сотни домашних питомцев – кошек, собак, морских свинок, шиншилл и хомячков, декоративных рыбок, а также сельскохозяйственные партии цыплят и гусят.

При обслуживании живых животных, птиц, рыб, рептилий и насекомых важно обеспечить максимально быстрое и комфортное прохождение всех процедур: оформление документов, ветеринарный и таможенный контроль, комплектацию транспортировочных контейнеров и доставку к борту или от него.

"Сотрудники "Москва Карго" обладают большим опытом обработки живых животных и всегда уделяют особое внимание таким пассажирам. На время ожидания рейса или выдачи грузополучателю транспортировочные контейнеры с животными размещаются в специализированных шумоизолированных помещениях с регулируемым температурным режимом и системой кондиционирования", – заключили в пресс-службе.

Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, что россияне могут брать своих питомцев на работу при официальном согласовании с работодателем в письменном виде. В случае если разрешение будет зафиксировано на бумаге, начальник не сможет обвинить работника в нарушении дисциплины и условий труда.

При этом в Трудовом кодексе России нет законных оснований для того, чтобы разрешить приводить животных в офис.

