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16 июня, 09:27

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Юрист Кофанов: питомца можно брать на работу при официальном разрешении

Россиянам рассказали, можно ли брать питомца на работу

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Россияне могут брать своих питомцев на работу при официальном согласовании с работодателем в письменном виде. Об этом изданию "Абзац" заявил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Он пояснил, что, если разрешение будет зафиксировано на бумаге, в дальнейшем начальник не сможет обвинить работника в нарушении дисциплины и условий труда.

При этом, добавил эксперт, в Трудовом кодексе РФ в целом нет законных оснований для того, чтобы разрешить приводить животных в офис. Иногда это даже строго запрещено санитарными нормами, например, на пищевых производствах. Однако там нет и прямого запрета на конкретных питомцев.

Кофанов отметил, что работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда для всех сотрудников. Поэтому нередко брать питомцев на работу запрещают, так как присутствие животного может представлять опасность для коллектива.

Ранее автоюрист Лев Воропаев напомнил россиянам о штрафах за неправильную перевозку животных в автомобиле. Например, во время движения водителю нельзя держать питомца на руках. Четвероногий друг не должен также находиться на передней панели или на заднем сиденье без удерживающего устройства.

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