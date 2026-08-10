Собянин сообщил об отражении атаки уже 13 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили еще пять БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 10 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что специалисты экстренных служб выехали к месту падения фрагментов дронов.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще восьми вражеских БПЛА. Всего на данный момент было сбито 13 дронов.

На фоне информации об атаке БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Прием и вылет рейсов осуществляются только после одобрения профильных органов.