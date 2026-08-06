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06 августа, 08:13

Происшествия

Глава Ярославской области заявил о самой массовой атаке дронов на регион с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 6 августа российские силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку беспилотников на Ярославскую область с начала СВО. Всего военные нейтрализовали 88 украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в МАХ.

Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших, однако сгорел частный дом. Кроме того, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты стекла и есть повреждения личного транспорта.

Губернатор предупредил, что обломки БПЛА могут быть в разных местах. При их обнаружении он призвал не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними телефонами.

На фоне атак движение из Ярославля в направлении Москвы временно перекрыто. Для обеспечения безопасности граждан был закрыт участок трассы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Ранее в Белгородской области в результате ударов беспилотников оказались ранены два мирных жителя. Первый инцидент произошел в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Второй случай зафиксирован в самом городе Шебекино.

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