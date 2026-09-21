Площадь пожара в Щелкове увеличилась до 8,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Площадь пожара на площадке с мусором в Щелкове увеличилась до 8,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

О пожаре на открытой площадке сортировочной станции на Заречной улице стало известно 21 сентября. К тушению привлечены 90 человек и 34 единицы техники, включая тяжелую.

На месте возгорания с пяти стационарных станций были проведены замеры воздуха, чтобы проверить наличие вредных веществ. Предельно допустимые концентрации не превышены.

Ранее на юге столицы произошел другой пожар – на стройплощадке загорелись строительные материалы. Рабочих эвакуировали. При этом в ходе случившегося никто не пострадал.

